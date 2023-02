Heitinga heeft met Ajax niet getraind op strafschoppen: 'Beste spelers nemen penalty's'

De afgelopen dagen waren er twijfels over de fitheid de 25-jarige Alvarez, want hij liet zich afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (4-0 winst) wisselen met een pijnlijke schouder.

Er was goed nieuws vanochtend voor Heitinga: Edson Alvarez lijkt fit genoeg om te spelen tegen Union Berlin. De Mexicaan trainde weer mee met de selectie. Heitinga zal donderdag de knoop doorhakken. "Edson is een strijder. Die geeft niet zo maar op."

Ajax trainde vandaag nog in Amsterdam op De Toekomst. Dat had onder meer te maken met pottenkijkers. "We willen graag nog tactisch trainen en hier is alles open."

Het was allesbehalve sprankelend wat Ajax vorige week in de eigen Johan Cruijff Arena op de mat legde. Ajax kwam met een doelpuntloos gelijkspel goed weg in de Johan Cruijff Arena (0-0). De ploeg van trainer John Heitinga schoot in de hele wedstrijd geen enkele keer op doel.

Ajax kan zich donderdagavond plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. In het karakteristieke Stadion An der alten Försterei is het stugge Union Berlin de tegenstander.

"We moeten het anders doen dan vorige week toen we veel de bal hadden maar weinig creëerden", zei de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. "Dat kan met dezelfde spelers maar ook met andere spelers. We gaan het zien."

De kans bestaat dat Álvarez doorschuift naar het middenveld. Calvin Bassey keert in dat geval terug centraal in de defensie. Heitinga moet op het middenveld mogelijk weer een keuze moeten maken tussen Kenneth Taylor en Davy Klaassen.

Volgens de trainer moet Ajax het zelf "zeker anders doen". Over de aanpak hult Heitinga zich in nevelen. "Het kan met dezelfde spelers, maar ook met andere spelers..."

Heitinga heeft Ajax, na het doelpuntloos gelijkspel in Amsterdam, niet voorbereid op strafschoppen in Berlijn: "Ik ben er niet mee bezig geweest. Ik ga ervan uit dat er geen strafschoppen komen. Beste spelers nemen 'm. En de keepers zullen nog informatie krijgen van de keeperstrainer Anton Scheutjens."

Verdediger Jurriën Timber laat ook niet het achterste van zijn tong zien. "Er is een plan, maar dat houd ik geheim. We hebben nog wel een aantal meetings, dus we weten niet hoe we het precies gaan doen."

Danilho Doekhi leeft met een goed gevoel toe naar het beslissende thuisduel met Ajax. "We hebben vorige week in Amsterdam al aangetoond dat we er klaar voor zijn", zei de centrale verdediger op de persconferentie woensdag. "Dat geeft wel vertrouwen."

De 24-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Vitesse naar Union Berlin. Hij werd in 2018 met Jong Ajax kampioen van de eerste divisie.

"We hadden pech met die afgekeurde goal. Maar we kregen meerdere kansen. Daarom heerst er nu een goed gevoel bij ons. We zullen weer compact moeten verdedigen. We moeten elkaar helpen en zorgen dat we niet in een situatie komen dat er geen rugdekking is."

Doekhi beseft dat de kans op een verlenging en strafschoppen groter is geworden nu het aantal gescoorde doelpunten in een uitduel niet meer de beslissing geeft bij een gelijke stand. "Natuurlijk hebben we ook op strafschoppen getraind", bekende hij. "Ik heb liever dat het niet zover komt, maar je moet er klaar voor zijn."