Kandinsky-schilderij dat in Stedelijk Museum hing verkocht voor 60 miljoen

Het schilderij Bild mit Häusern van de Russische schilder Kandinsky is voor ruim 60 miljoen euro verkocht aan een particuliere verzamelaar. Dat schrijft NRC.

Het werk uit 1909 hing tot een jaar geleden in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Toen werd het teruggegeven aan de erven van de laatste Joodse eigenaar, die het doek tot 1940 in zijn bezit had. De erfgenamen hebben het doek van de Russische schilder (1866-1944) nu verkocht via een veilinghuis.

De verkoopprijs maakt deze Kandinsky het waardevolste schilderij dat ooit in Nederland is teruggegeven aan erfgenamen.

Jarenlang onenigheid

Over de rechtmatige eigenaar van Bild mit Häusern is jarenlang onenigheid geweest tussen de familie Lewenstein en de gemeente Amsterdam, die het werk in 1940 van de familie kocht.

Het olieverfschilderij kwam in 1923 in het bezit van het echtpaar Lewenstein, dat destijds een naaimachinefabriek had op de Dam. Na hun dood ging de inboedel naar hun twee kinderen. Vermoedelijk was het werk in 1940 in bezit van de partner van hun zoon, die het schilderij voor 160 gulden aan de gemeente verkocht, een prijs die ver onder de marktwaarde lag.