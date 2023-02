Hoekstra met bubbeltjesfolie klaar voor marathon in -20 graden: 'Huid kan echt bevriezen'

Deze week is het schaatsmarathonpeloton afgereisd naar Zweden om de laatste drie Grand Prix' op natuurijs te rijden: de Lulea-marathons. Op het natuurijs van de Botnische Golf.

Marathonschaatser Christiaan Hoekstra doet donderdag mee aan de 100 kilometer. Hij is beducht voor de koude omstandigheden. Het kwik zal rond de -20 graden Celsius liggen. Een uitdaging: "Schaatsen is schaatsen zou je zeggen, maar het is hier deze week machtig koud... Dat is toch anders."