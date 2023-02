Voortvluchtige Cumali A. zit al 10 maanden in Turkse cel voor doden nichtje

De 38-jarige Cumali A. uit Steenwijk zit al sinds 13 april vorig jaar in een Turkse cel voor het doden van zijn 18-jarige nichtje Denise Celik in een hotel in Enschede in 2004. In Nederland stond hij nog steeds als voortvluchtig te boek.

Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de man in Turkije is aangehouden en daar zijn straf uitzit. Justitie werd hier afgelopen vrijdag over geïnformeerd. Een woordvoerder van het OM laat weten dat ze "blij verrast" zijn door het nieuws. Waarom de informatie door de Turkse autoriteiten pas nu gedeeld is, weet het OM niet. De moeder van Denise Celik is inmiddels geïnformeerd over de aanhouding.

De man vluchtte in 2004 na het doden van zijn nichtje naar Duitsland, van waaruit hij naar familie in Turkije vloog. In Nederland werd hij vervolgens in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot tien jaar cel voor doodslag en bleef hij jarenlang spoorloos.

Hij stond op de nationale en Europese opsporingslijst. Nederland deed in 2016 een verzoek aan Turkije om de opgelegde straf over te nemen, hoewel de man toen nog voortvluchtig was. Opsporing Verzocht besteedde in 2018 aandacht aan de zaak; de politie probeerde zo alsnog zijn verblijfplaats achterhalen.

Extra straf voor overval

A. moet naast de straf van tien jaar ook een eerder aan hem opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden uitzitten voor een overval op een woning. Daarbij is de bewoner mishandeld en beroofd. Dit voorwaardelijke deel hoort bij een gevangenisstraf van 18 maanden die hij in 2003 kreeg opgelegd.