Ten Hag dineert met en prijst Ferguson in aanloop naar Barca: 'Hij wil helpen'

Als een hoofdtrainer van Manchester United de steun van sir Alex Ferguson krijgt, doet die trainer iets goed. Erik ten Hag en Ferguson werden dinsdagavond gespot in een restaurant. Aan een diner voor twee. Nog even wat kennis uitwisselen, voordat Ten Hag donderdagavond met Manchester United in de Europa League Barcelona ontvangt. "Indrukwekkend", noemde de Nederlandse oud-trainer van Ajax de kennis van de Schot.

Sir Alex and Erik out for a meal ❤️🔴@Patron_MUFC 📸 pic.twitter.com/ENZkhRtPtO — UtdPlug (@UtdPlug) February 21, 2023

"Ik praat altijd graag met mensen die veel kennis en ervaring hebben", zei Ten Hag op de afsluitende persconferentie. "Ferguson heeft eigenlijk alles wat een goede trainer nodig heeft. En hij is bereid dat met mij te delen. Hij wil helpen, ondersteunen. Aan alles merk je dat Manchester United zijn club is. Hij is betrokken en gunt ons alle succes." Twintig jaar hoofdtrainer Ferguson zat ruim twintig jaar in de dug-out als hoofdtrainer van United en leidde de club naar grote roem. En de aankomende tegenstander van zijn club, kent 'Fergie' maar al te goed. In 2009 en 2011 verloor United de finale van de Champions League van Barcelona. Ook dit keer wordt het alles-of-niets voor Manchester, na het 2-2 gelijkspel in Catalonië vorige week. "We maken alleen een kans om verder te komen als we absoluut op ons best zijn. Er mag niks misgaan...", schat Ten Hag in.

Antony en Maguire terug, Martial nog niet Ten Hag kan tegen Barca weer beschikken over Harry Maguire en voormalig Ajacied Antony. Ze zijn op tijd hersteld van lichte blessures, die ze afgelopen weekend aan de kant hielden. Voor de rappe Franse aanvaller Antony Martial komt het duel met Barcelona nog te vroeg, hij ontbreekt op Old Trafford.

Het strijdplan heeft Ten Hag wel klaar. En dat is net even anders dan vorige week. "Wat we anders gaan doen, zien jullie morgen op het veld. Wij willen prijzen pakken. Het gaat ons niet om de complimenten die we krijgen voor ons spel. We moeten blijven onthouden dat we elke dag onszelf willen verbeteren." Zondag finale League Cup Prijzen pakken dus, en dat kan Manchester United nog doen in vier competities. De Europa League, de Engelse competitie - al staat United momenteel derde op vijf punten van koploper Arsenal - en de FA Cup.

Antony (midden) terug op het trainingsveld - AFP