Van de Zandschulp in Doha onderuit tegen veel lager geplaatste Muller

Botic van de Zandschulp heeft zich in de achtste finales van het ATP-toernooi in Doha laten verrassen door Alexandre Muller. De nummer 34 van de wereld boog met 2-6, 4-6 voor de Fransman, die op de ATP-ranglijst 136 plaatsen lager staat.

Van de Zandschulp won eenvoudig zijn eerste servicegame en kreeg vervolgens meteen drie breekkansen op rij. Muller werkte die weg, waarna het alleen maar minder ging met de Veenendaler.

Van de Zandschulp, die dinsdag had laten weten nog altijd last te hebben van een bovenbeenblessure, worstelde opnieuw met zijn opslag. Dit jaar kreeg hij in negen partijen al 79 breekkansen tegen. Muller benutte er drie van de zeven.