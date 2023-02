Griekspoor kan niet stunten tegen Roeblev, Van de Zandschulp verliest ook in Doha

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn in de achtste finales van het ATP-toernooi in Doha gestrand. Van de Zandschulp liet zich verrassen door qualifier Alexandre Muller. Griekspoor kon niet stunten tegen de als nummer één geplaatste Andrej Roeblev.

Griekspoor, de nummer 40 van de wereld kreeg drie matchpoints tegen Andrej Roeblev (ATP-5), maar boog alsnog met 6-1,1-6, 6-7 (6). De Nederlander stond voor de zesde keer tegenover een toptienspeler en verloor ook voor de zesde keer.

Hij haalde in de eerste set een geweldig niveau, maar in de tweede kreeg hij wat last van een bovenbeenblessure en maakte Roeblev een stuk minder fouten.

De 26-jarige Griekspoor liet in de derde set op 5-3 drie matchpoints onbenut, kwam daarna in de tiebreak van 4-6 op 6-6, maar Roeblev had toch het laatste woord.