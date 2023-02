'Vasten wint aan populariteit, maar vaak buiten de kerk om'

Voor veel carnavalsvierders was het vanochtend een katerige ochtend, maar traditioneel is de woensdag na carnaval, Aswoensdag, het begin voor katholieken van de vastentijd. En steeds meer mensen doen daar weer aan mee, zij het niet altijd uit geloofsovertuiging.

Jochem Oor, de Nederlandse projectleider van de Wereldjongerendagen, neemt de vastentijd serieus. Als wijnliefhebber laat hij de alcohol doordeweeks staan en ook de maaltijden zijn wat schraler, behalve op zondag, dan mag het wel. Maar het gaat hem vooral om de spirituele dimensie. "Je moet het niet doen om de regeltjes te volgen. Ik zoek het in de verstilling. Ik ben best een muziekliefhebber maar in deze periode is dat ook even wat minder. Daarmee maak je ruimte in je hoofd, als voorbereiding op Pasen."

Hij ziet ook onder katholieke jongeren meer animo voor het vasten, al is dat niet per se op de traditionele manier. "Niet omdat hun grootouders het ook deden. Je ziet dat ze het zelf zoeken, bijvoorbeeld door wat minder sociale media te gebruiken, dat kom ik best regelmatig tegen. Zelfs jongeren die laten weten dat ze van dan tot dan even afwezig zijn. Dat is voor hen best een groot offer."