Giro555-actie brengt ruim 108 miljoen euro op voor Turkije en Syrië

Een week na de nationale actiedag van Giro555 is er ruim 108 miljoen euro gedoneerd voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, meldt Oxfam Novib.

Artsen zonder Grenzen (AzG) trok zich in 2006 terug uit de Samenwerkende Hulporganisaties, onder meer vanwege de voorwaarde dat de ramp in het nieuws moet zijn voordat er een Giro555-actie op touw wordt gezet. De organisatie is wel actief in Turkije en Syrië en vraagt ook om donaties.

Negen van de elf goede doelen die deel uitmaken van de Samenwerkende Hulporganisaties krijgen een percentage van de opbrengst dat vooraf is vastgesteld. Omdat Plan International en Terre des Hommes niet in het rampgebied werken, zien zij af van het geld van deze actie.

Het speciale rekeningnummer is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties: Care, Cordaid, Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision.

Het Rode Kruis heeft meer dan 20 miljoen warme maaltijden en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in tien getroffen Turkse provincies. Save the Children heeft in Syrië 7500 mensen voorzien van kant-en-klare warme maaltijden en ook maaltijden verstrekt aan de zoek- en reddingsteams.

Oxfam bracht de schade aan het waternetwerk in de Syrische stad Aleppo in kaart. Er werden 250 reparaties uitgevoerd aan kranen en wasbakken in scholen, moskeeën en tijdelijke opvanglocaties.

Op maandag 6 februari waren de eerste zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De reddingswerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang. In Nederland zamelt Giro555 nog steeds geld in voor de slachtoffers.