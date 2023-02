Er wordt veel gestaakt en dat leidt tot 'goede resultaten', vinden vakbonden

Als je het idee hebt dat er opeens op allerlei plekken gestaakt wordt, dan klopt dat. En dat gaat van zeer zichtbare stakingen, met vuilniszakbergen in allerlei steden door de staking bij gemeenten, tot minder zichtbare, zoals bij een drankenhandel in Maarheeze en een industrieel bedrijf in Zevenaar. Die staking bij gemeenten werd vandaag overigens beëindigd vanwege een akkoord: gemeentemedewerkers krijgen er gemiddeld 9 procent loon bij, de laagstbetaalden ruim 16 procent, de hoogstbetaalden ruim 5 procent. Bekijk bij welke sectoren of bedrijven dit jaar al gestaakt is en wat dat opleverde:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Staken doet staken, vindt vakbond FNV. "Door de ketting aan acties versterken de bedrijven en sectoren elkaar", zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "Leden zien dat staken werkgevers onder druk zet om met méér over de brug te komen." "We zijn een jaar nog nooit begonnen met zoveel stakingen en acties. Dat zegt iets over de nood en de vastbeslotenheid van onze leden."

En hier is nog geen akkoord en zijn stakingen nog gaande of aangekondigd: Streekvervoer Regionale lijnen multimodaal (is een andere cao dan streekvervoer) Etos Bijenkorf Touringcars Leerlingen- en zorgvervoer (FNV heeft geen akkoord, CNV wel) Ziekenhuizen Rechters en officieren van justitie Bouwtoeleveranciers Douwe Egberts Intertek Polychemlab Fokker Elmo

"We hebben onlangs door acties en stakingen goede resultaten behaald bij bijvoorbeeld Berry Promens." Bij industrieel bedrijf Berry Promens in Zevenaar krijgen werknemers gemiddeld 237 euro per maand erbij, terwijl het bedrijf eerst 125 euro bood. "Andere leden zien dit en willen ook voldoende inflatie-compensatie", stelt Boufangacha. Een staking door vuilnisophalers in Den Bosch werd op het laatste moment afgeblazen vanwege het cao-akkoord dat vandaag werd bereikt:

De stakingen bij de vuilophaaldiensten zijn voorbij. Er is een cao-akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De staking in Den Bosch werd vanmorgen op het laatste moment afgeblazen. - NOS

Ook vakbond CNV zegt dat de hoge inflatie de looneisen aanjaagt. "De inflatie is echt een financieel probleem voor veel mensen", zegt CNV-vicevoorzitter Patrick Fey. "We willen als bond altijd al dat de welvaart die we hebben wat meer ten goede komt van werkenden. Maar nu leeft dit ook meer onder de mensen." Ook speelt volgens hem mee dat er in veel sectoren personeelstekorten zijn. "Die gespannen arbeidsmarkt speelt zeker ook een rol. Werkenden weten ook: er zijn voor mij niet zomaar anderen die het werk kunnen overnemen."

Hoe hard gaan de lonen omhoog? Er zijn in 2023 tot nu toe bijna honderd nieuwe cao's afgesloten. Sommige na een staking, maar bij de meeste zonder dat er actie is gevoerd. De gemiddelde loonstijging is nu 6,07 procent op jaarbasis. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Want bij de ruim vierhonderd cao's die in 2022 werden afgesloten was de loonstijging 3,35 procent. De allernieuwste cao-akkoorden, zoals de loonstijging van 9 procent bij de gemeenten, zijn nog niet in de cijfers verwerkt.