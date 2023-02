Kabinet gaat ingepikt crimineel geld in wijken investeren: 'In Italië werkt het'

Het kabinet gaat de opbrengst van in beslag genomen criminele panden in Schiedam besteden om een leerwerkplek in te richten voor jongeren in dezelfde stad. Het plan is om dit jaar ook op andere plekken afgepakt crimineel geld in te zetten in wijken waar veel criminele activiteit is of was. In Italië wordt de methode al jaren gebruikt.

In de buurt de Gorzen gaat het project volgens het ministerie van Justitie "over een paar maanden" van start. Het is het eerste project dat het kabinet met afgepakt crimineel vermogen bekostigt sinds daarover in 2021 coalitieafspraken werden gemaakt.

Criminoloog en econoom Joras Ferwerda van de Universiteit Utrecht noemt het een interessante ontwikkeling. Hij doet onder meer onderzoek naar witwassen. Het idee van herinvestering van afgepakt crimineel geld in de maatschappij valt onder zogenoemde 'restorative justice' zegt hij. "Daarbij wordt gezegd: het huidige strafrecht is vooral gericht op daders, maar er moet meer gekeken worden naar het slachtoffer." Een voorbeeld hiervan in Nederland is het spreekrecht voor slachtoffers en hun familieleden in de rechtbank.

Huis van maffiabaas verandert in crèche of buurtcentrum

En nu gaan er dus ook projecten komen waarbij het afgenomen geld terug de wijken in vloeit. Na evaluatie van de projecten is het de bedoeling dat er tot 5 miljoen euro aan afgepakte crimineel vermogen per jaar wordt gebruikt in de wijken.

"In Nederland is dit nieuw, maar vooral in Italië is dit al actief gedaan", zegt Ferwerda. Vooral bij de aanpak van de maffia was dit een effectief middel, stelt hij. "Dan werd bijvoorbeeld van een pand van een maffiabaas een buurtcentrum of crèche gemaakt. Het was een middel om aan een wijk die door de maffia werd beheerst te tonen: de maffia is niet meer zo machtig, de staat neemt het terug."