Van Nistelrooij erkent megaklus PSV: 'Misschien truc uithalen zoals bij Nederland-Argentinië'

Van Nistelrooij gelooft wel in een wonder. "Volgens de statistieken en ook zonder de statistieken hebben we dat nodig", aldus de trainer.

Dan over tot de orde van de dag. PSV staat donderdagavond in Eindhoven (aftrap 18.45 uur) voor een megaklus als de nummer vier van de eredivisie de 3-0 nederlaag van vorige week in Sevilla ongedaan moet zien te maken.

"Ik was rustig, maar ik leefde wel mee. Ik zag dat we op het einde van de wedstrijd een bal op de paal hadden en twee keer redde de keeper. We pakken net niet die drie punten, wat er, weer, had ingezeten. Dat is wel balen", blikte hij kort terug.

"Je moet goed en gefocust zijn", zegt de Brabander, die ondanks de dikke nederlaag tevreden was over de eerste helft in Sevilla. "Dat was onze beste helft van het seizoen. We hebben dat niveau aangetikt, maar dat moeten we nu langer vasthouden. Dat noem ik ontwikkeling."

Van Nistelrooij hoopt morgenavond dat PSV in het laatste half uur van de wedstrijd nog zicht heeft op een gewenst resultaat. "Dan kun je misschien nog wat trucs uithalen, zoals we dat bijvoorbeeld bij Nederland-Argentinië op het WK hebben gezien."

Sangaré weer terug

Naast Van Nistelrooij keerde ook Ibrahim Sangaré terug op trainingsveld. De middenvelder miste net als de trainer door griep de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het is nog onduidelijk of de 25-jarige Ivoriaan fit genoeg is voor een basisplaats.

Van Nistelrooij mist in deze wedstrijd de geblesseerden Anwar El Ghazi, Thorgan Hazard en Savio. Jason van Duiven, de huidige clubtopscorer van Jong PSV, Jenson Seelt en Simon Colyn van Jong PSV zijn aangesloten bij de selectie van PSV.