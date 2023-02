A1 richting Apeldoorn urenlang dicht, snelweg ligt vol stenen

De A1 bij knooppunt Hoevelaken blijft zeker tot en met de avondspits dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen was geladen met stenen. De lading belandde op het wegdek.

Ook in de richting Amsterdam is één rijstrook afgesloten vanwege stenen op de weg. Er staat ook een lange kijkersfile. Verkeer moet rekening houden met drie kwartier vertraging.

De vrachtwagen kantelde rond 11.30 uur tussen Hoevelaken en de afrit Barneveld, schrijft Omroep Gelderland. De oorzaak is nog onduidelijk. Het is niet bekend of de chauffeur verwondingen opliep. Onderzoek van de politie zal nog enkele uren in beslag nemen.

Verkeer dat over de A1 moet, kan het beste omrijden via Utrecht en Ede (A27, A12, A30).