A1 richting Apeldoorn urenlang dicht geweest, snelweg lag vol stenen

De A1 bij knooppunt Hoevelaken is urenlang dicht geweest vanwege een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen was geladen met stenen. De lading belandde op het wegdek. Rond 17.30 uur was de weg weer vrijgegeven.

De vrachtwagen kantelde rond 11.30 uur tussen Hoevelaken en de afrit Barneveld, schrijft Omroep Gelderland. De oorzaak is nog onduidelijk. Het is niet bekend of de chauffeur verwondingen opliep. De weg werd afgesloten omdat de stenen moesten worden opgeruimd. Ook het politieonderzoek nam enige tijd in beslag.

Vanwege de gekantelde vrachtwagen was ook in de richting Amsterdam één rijstrook afgesloten. Er stond ook een lange kijkersfile.