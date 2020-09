Famke Louise haalt video offline en biedt excuses aan

Na andere influencers heeft ook Famke Louise de video van internet gehaald, waarin ze haar volgers opriep niet meer mee te doen met de coronamaatregelen van de overheid. Ze schrijft dat ze niet meer achter de boodschap staat.

Ze zegt op Instagram tegen haar ruim 1 miljoen volgers dat het nooit haar bedoeling is geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de maatregelen. "Ik realiseer me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen", zegt ze. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen."

Jinek

Famke Louise was gisteren te gast in de talkshow van Eva Jinek. Dat was geen gelukkig optreden. Ze kwam slecht uit haar woorden en kon niet duidelijk maken waarom ze de oproep had gedeeld.

"Gisteren aan tafel was ik zenuwachtig en heb ik niet mijn verhaal kunnen doen zoals ik dat graag wilde", schrijft ze. En: "Ik wilde de daad bij het woord stellen door mijzelf kenbaar te maken op tv, wat ik niet had kunnen voorzien was de totale stilte en gebrek aan support om mij heen".

Andere artiesten

Ook andere BN'ers hebben de video's die ze maandagavond plaatsten met #ikdoenietmeermee van internet gehaald.

Het Nederlandse online hiphop-platform Puna schrijft dat Bizzey, Rugged, Trobi, Dyna, Outsiders, DJ Chuckie, Zoe Livay, Abstract, Yes-R en Kosso "zonder mededeling" hun video's verwijderden. Ook zanger Tim Douwsma heeft de video van Instagram verwijderd.