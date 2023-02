Tien doden en honderd gewonden gemeld bij inval Israëlische leger op Westoever

Het Israëlische leger heeft een grootschalige inval gedaan in de stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse zorgautoriteit spreekt van minstens tien doden en ruim honderd gewonden. De operatie wordt gezien als een van de bloedigste in ruim een jaar tijd.

De inval bij daglicht liep uit op een grootschalig vuurgevecht. Het Israëlische leger had met pantservoertuigen alle toegangen tot de stad afgesloten en was op zoek naar drie Palestijnse militanten, laat het leger weten in een verklaring. Het drietal had zich verscholen in een gebouw.

Stenen gooien

Volgens het leger kregen de militanten de kans om zich over te geven, maar openden ze in plaats daarvan het vuur. Bij het vuurgevecht waren verschillende milities betrokken. Ook gooiden Palestijnse jongeren stenen naar het Israëlische leger.

Een gebouw is door beschietingen volledig ingestort en andere zijn doorzeefd met kogels. Volgens de Palestijnse zorgautoriteit zijn 102 mensen gewond geraakt, zes van hen verkeren in kritieke toestand. Het oudste dodelijke slachtoffer is 72 jaar. Er is onduidelijkheid over het aantal burgerslachtoffers.

Het Israëlische leger meldt dat er geen militairen gewond zijn geraakt. De drie gezochte verdachten zouden allemaal zijn gedood.