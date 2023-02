Palestijnen: negen doden bij inval Israëlische leger op Westelijke Jordaanoever

Bij een inval van het Israëlische leger in een stad op de Westelijke Jordaanoever zijn ten minste negen Palestijnen om het leven gekomen, zeggen Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het een operatie heeft uitgevoerd in de stad Nablus, maar geeft verder geen details.

Het is al langere tijd onrustig op de Westelijke Jordaanoever. Vorige maand doodden Israëlische troepen zeker negen Palestijnen bij een soortgelijke actie in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Dat was op de Westoever de dodelijkste Israëlische actie in twintig jaar tijd.

Kort daarna kwamen zeker zeven mensen om bij een aanval in de buurt van een synagoge in Jeruzalem.