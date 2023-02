Israëlische inval op Westoever escaleert: tien doden en 102 gewonden gemeld

Het Israëlische leger heeft een grootschalige inval gedaan in de stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse zorgautoriteit spreekt van minstens tien doden en ruim honderd gewonden. De operatie wordt gezien als een van de bloedigste in ruim een jaar tijd. Er wordt gevreesd voor een nieuwe geweldescalatie. De inval bij daglicht liep uit op een grootschalig vuurgevecht. Het Israëlische leger had met pantservoertuigen alle toegangen tot de stad afgesloten en was op zoek naar drie Palestijnse terreurverdachten, laat het leger weten in een verklaring. Het drietal had zich verscholen in een gebouw. Stenen gooien Volgens het leger werd het gebouw omsingeld en kregen de militanten de kans om zich over te geven, maar openden ze in plaats daarvan het vuur. Bij het vuurgevecht waren verschillende milities betrokken. Ook gooiden Palestijnen stenen en molotovcocktails naar het Israëlische leger:

Een van de verdachten probeerde te vluchten uit het huis en werd doodgeschoten door militairen, zegt luitenant-kolonel Hecht tegen persbureau AP. Vervolgens werd het pand kapotgeschoten met raketten. Daarbij zijn de twee andere verdachten gedood. Ook naastgelegen gebouwen zijn volgens ooggetuigen doorzeefd met kogels. Volgens de Palestijnse zorgautoriteit zijn 102 mensen gewond geraakt, zes van hen verkeren in kritieke toestand. 82 mensen zouden geraakt zijn door kogels, maar er is onduidelijkheid over het aantal burgerslachtoffers. Zes doden waren lid van militante groeperingen, hebben die groeperingen zelf bekendgemaakt. Wie de overige slachtoffers zijn, is nog onbekend. Volgens de informatie van de Palestijnse autoriteiten was het oudste dodelijke slachtoffer 72 jaar. Uitzonderlijke operatie Het Israëlische leger meldt dat er geen militairen gewond zijn geraakt. Normaal gesproken worden dit soort invallen uitgevoerd in de avond en nacht. Op die manier is het risico op burgerslachtoffers kleiner. Het leger zegt dat zich nu een zeldzame kans voordeed, nadat de inlichtingendiensten de locatie van de verdachten hadden achterhaald. Ook zou er sprake zijn geweest van een acute dreiging.

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah: "Invallen van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever zijn niet nieuw, maar je ziet wel dat er steeds vaker meer slachtoffers vallen. Palestijnse gewapende groepen gaan de strijd aan met het Israëlische leger, met regelmatig doden tot gevolg. Steeds minder Palestijnen geloven nog in diplomatie en dus krijgen die gewapende militante groepen steeds meer steun vanuit de Palestijnse bevolking."

Hamas, de Palestijnse groepering die de macht heeft in de Gazastrook, veroordeelt de inval in Nablus. Ook wordt er gedreigd richting de Israëlische autoriteiten. "Het verzet in Gaza ziet de escalerende misdaden van de vijand tegen onze mensen op de bezette Westelijke Jordaanoever, en het geduld raakt op", zegt een woordvoerder tegen nieuwssite Al Jazeera. De inval zou kunnen leiden tot een nieuwe gewelduitbarsting, zegt een bron binnen de Israëlische veiligheidsdiensten tegen krant The Jeruzalem Post. Net zoals er vorig jaar over en weer raketaanvallen en bombardementen waren tussen Palestijnse groeperingen en het Israëlische leger. Spiraal van geweld Het is al langere tijd zeer onrustig op de Westelijke Jordaanoever. Vorige maand doodden Israëlische troepen zeker negen Palestijnen bij een soortgelijke actie in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Kort daarna kwamen zeker zeven mensen om bij een aanslag in de buurt van een synagoge in Jeruzalem. 2022 was volgens de VN het dodelijkste jaar in tijden. Ruim 150 Palestijnen en ruim twintig Israëliërs zijn vorig gedood bij aanslagen, invallen en confrontaties tussen het leger en Palestijnse milities.