Dopingautoriteit wil cruciale bevoegdheid: 'We boksen nu met hand op de rug'

"Stel je voor: een arts in Nederland heeft in de ene hand een lijst met sporters en in de andere hand een tas vol doping. En de politie weet daarvan. Dan mogen ze die informatie niet met ons delen", ergert voorzitter Vincent Egbers van de Dopingautoriteit zich.

Het is een duidelijk voorbeeld waar voorzitter Egbers mee komt. Een hypothetisch voorbeeld, want hij weet niet wat de politie weet. En dat is precies zijn probleem.

Egbers volgde anderhalf jaar geleden Herman Ram op als boegbeeld van de dopingbestrijding in Nederland. Met duizenden testen per jaar probeert zijn organisatie de Nederlandse sport zo schoon mogelijk te houden. Maar de geschiedenis heeft geleerd, dat sommige sporters behendig zijn in het ontwijken van dat systeem.

Als Egbers van de politie informatie over verdachte atleten zou krijgen, kan hij die vervolgens vaker gaan testen. Dan schiet hij niet met hagel, maar gericht. Een benadering die hem als voormalig majoor-generaal van de Koninklijke Marechaussee aanspreekt. De huidige situatie bevalt hem niet: "Of we nu met de handen op de rug boksen? In ieder geval met één hand."

Stroeve samenwerking

Het is bepaald geen revolutionaire gedachte van Egbers dat samenwerking tussen de verschillende instanties bijdraagt aan de strijd tegen dopinghandel. Vijf jaar geleden werd het aangevoerd als één van de redenen om van de Dopingautoriteit een zelfstandig bestuursorgaan te maken. Daarvoor functioneerde de organisatie als een onafhankelijke stichting.

De Tweede Kamer drong in 2018 dan ook sterk aan op intensieve samenwerking tussen de Dopingautoriteit en onder anderen de politie en het Openbaar Ministerie. De afspraken werden vastgelegd in samenwerkingsprotocollen. Meerdere keren per jaar zouden de partijen bij elkaar komen tijdens het zogenaamde 'Handel in Doping Intervisie overleg'.