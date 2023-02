Neergestoken arts Haagse huisartsenpraktijk nog in ziekenhuis

De waarnemend huisarts die gisteren werd neergestoken in een huisartsenpraktijk in Den Haag, ligt nog op de intensive care, meldt Omroep West. Een 38-jarige man uit dezelfde stad zit vast als verdachte.

"We zijn enorm geschrokken door dit geweldsincident", zegt een woordvoerder van Hadoks, een organisatie van huisartsen in de regio Haaglanden. "Het heeft veel impact, in eerste instantie op het slachtoffer en zijn familie, maar ook op de medewerkers van de praktijk."

Gisterenochtend rond 10.30 uur werd de medewerker neergestoken bij de praktijk aan de Apeldoornselaan, vlak bij het Zuiderpark.

De praktijk ging daarna dicht. "Er heerst verslagenheid en we proberen zo goed als mogelijk elkaar te ondersteunen in het team. Onze gedachten gaan vooral nu uit naar onze collega", schrijft de praktijk op zijn website.

Hulp van omstanders

De verdachte is met hulp van omstanders aangehouden. Vrijdag beslist de rechter-commissaris of zijn voorarrest wordt verlengd. Wat de aanleiding voor het steekincident was, is nog onduidelijk.