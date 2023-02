Tilburg en Breda mogen in najaar van start met wietexperiment

Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk komend najaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Het kabinet heeft besloten tot een zogeheten 'aanloopfase' in het wietexperiment, heeft minister Kuipers (Volksgezondheid) bekendgemaakt in de Tweede Kamer. Uiteindelijk is het de bedoeling dat tien gemeenten meedoen aan het experiment.

De aanloopfase gaat volgens Kuipers van start als er drie telers in staat zijn om voldoende wiet van de juiste kwaliteit te leveren. Hij denkt dat dat in het vierde kwartaal van dit jaar zal zijn, dus vanaf oktober. De coffeeshops mogen maximaal 500 gram van deze legaal geteelde cannabis in huis hebben. Behalve bij de officiële legale telers mogen ze ook nog bij hun oude, illegale leveranciers inkopen.

Met de aanloopfase hopen de ministers het vastgelopen wietexperiment los te trekken. Het voorstel werd in 2019 al goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar de start ervan werd om allerlei redenen steeds uitgesteld. Om de proef nu toch vlot te trekken wordt gekozen voor een aanloopfase "om te oefenen met alle processen en systemen die hierbij komen kijken".

Kuipers zei in de Tweede Kamer dat de aanloopfase in Tilburg en Breda een half jaar moet gaan duren en dat hij hoopt dat het experiment daarna uitgebreid kan worden naar de andere acht gemeenten, en wellicht ook naar een stadsdeel in Amsterdam. Het gemeentebestuur van de hoofdstad heeft daar interesse in.

'Stopknop'

Belangrijke voorwaarde voor het wietexperiment is dat de overlast beperkt blijft en het voor politie en justitie te handhaven is, zegt het kabinet. Daarom komt er ook een zogeheten 'stopknop', zodat het experiment gestopt kan worden als er ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld voor de openbare orde.

Nu mogen coffeeshops wel wiet verkopen, maar tegelijkertijd is de inkoop verboden. Coffeeshophouders zijn daardoor aangewezen op illegale, vaak criminele leveranciers. Veel gemeenten vinden dat een vreemde situatie, evenals een deel van de Tweede Kamer, en daarom besloot het vorige kabinet al tot het experiment om te kijken of ook die 'achterdeur' gelegaliseerd kan worden.

Tilburg en Breda zijn blij met het besluit van het kabinet. "Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs", zegt burgemeester Weterings van Tilburg. Zijn collega Depla van Breda: "Met deze aanloopfase in Brabant kunnen we eerste ervaringen opdoen, kinderziektes detecteren en de kennis vergaren om het experiment te perfectioneren. Om zo een vliegende start te kunnen maken met het grootschalige experiment."

Geen bankrekening

Het kabinet heeft na een loting tien telers aangewezen die legaal wiet mogen gaan produceren, waarvan er één inmiddels zijn vergunning weer kwijt is. Op dit moment is er nog maar één daadwerkelijk klaar voor levering aan coffeeshops. Veel teel-initiatieven komen tot nu toe niet van de grond, bijvoorbeeld omdat de ondernemers moeite hebben om een bankrekening te krijgen.

Minister Yesilgöz (Justitie) zei daarover in de Tweede Kamer dat de banken zelf gaan over de vraag wie ze wel of niet een rekening verstrekken. Wel blijft ze de banken erop aanspreken dat ze duidelijker aangeven waar cannabistelers aan moeten voldoen om een rekening te krijgen. "Ze moeten wel weten waar ze aan toe zijn", zei Yesilgöz.