Vanavond op tv: Oppositie in Rusland • Hoe moet Groningen eruitzien? • Met techniek de zon dimmen

Oppositie in Rusland: waar blijft het anti-Poetingeluid In Moskou is een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese topdiplomaat Wang Yi. Het is onduidelijk waar de twee het precies over zullen hebben. De Verenigde Staten hebben Peking gewaarschuwd geen materiële steun te bieden aan het Russische leger. China ontkent dat het de Russen militaire steun biedt. We spreken vanavond journalist en activist Zhanna Nemtsova, de dochter van de vermoorde Kremlin-tegenstander Boris Nemtsov, de Russische oppositieleider werd in 2015 werd vermoord. Hoe staat het met de oppositie in Rusland?

Groningen showroom van huizen uit catalogus? De aardbevingen in Groningen hebben voor veel stress en leed gezorgd bij de inwoners. En na 12 jaar zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Vrijdag komt de parlementaire enquete over de rol van alle betrokken instanties naar buiten. Ondertussen maken veel Groningers zich zorgen over hun sfeervolle dorpjes. Veel authentieke huizen en boerderijen moeten worden herbouwd. Ze zijn bang dat hun provincie in een grote vinexwijk verandert. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra is te gast.