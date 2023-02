Shorttrackster De Vries beëindigt carrière: 'Genoten van alle spanning en successen'

Rianne de Vries zet per direct een einde achter haar shorttrackcarrière. De 32-jarige Friezin vertegenwoordigde Nederland ruim tien jaar op internationaal niveau.

"Met een glimlach neem ik afscheid van het schaatsen als topsporter", schrijft De Vries op Instagram. "Het was een mooie en bijzondere tijd. Ik heb genoten van de spanning, het plezier, de successen en de supporters die mij in moeilijke tijden een hart onder de riem hebben gestoken."

Met dat laatste doelt De Vries vooral op het overlijden van Lara van Ruijven in 2020. De twee shorttracksters waren sinds 2012 kamergenoten. Van Ruijven overleed op 27-jarige leeftijd aan een immuunstoornis, tijdens een trainingskamp in Frankijk. "Natuurlijk is het verlies van Lara een heel groot dieptepunt, het gemis zal altijd blijven", zegt ze tegen de NOS.

Op Winterspelen steeds reserve

Ook op sportief vlak kende De Vries enkele dieptepunten. Ze leek de boeken in te gaan als de shorttracker die op de Olympische Spelen nooit in actie kwam. Zowel in 2014 in Sotsji als in 2018 in Pyeongchang was ze reserve bij de relayploeg, maar hoefde ze niet in actie te komen.