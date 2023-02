Lerares in Frankrijk in les doodgestoken door leerling

Op een middelbare school in het Franse Saint-Jean-de-Luz heeft een leerling een lerares doodgestoken. De mesaanval was vanochtend in de klas waar ze lesgaf.

Een leerling van 16 is opgepakt. Hij heeft tegen een andere leraar gezegd dat hij bezeten was en stemmen had gehoord die hem opdracht gaven de lerares aan te vallen, zegt een bron rond het onderzoek tegen persbureau Reuters. Volgens de aanklager is er geen sprake van een terroristisch motief. De leerling zou lijden aan een psychische stoornis.

De lerares van 52 overleed ter plaatse aan haar verwondingen, nadat ze in haar borst was gestoken. De vrouw gaf Spaans op de rooms-katholieke privéschool.

Een leerling die is geïnterviewd door France Bleu Pays Basque zegt dat de jongen het mes verborgen hield in papier. "Hij liep rustig naar haar toe en stak het zonder iets te zeggen in haar borst." Op dat moment vluchtten de andere leerlingen de klas uit. De jongen had volgens medeleerlingen voor zover bekend geen problemen met de lerares.

Geschokt

In de Franse politiek is met afgrijzen gereageerd op de aanval. "Heel Frankrijk rouwt", zei de voorzitter van de Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Minister van Onderwijs Pap Ndiaye is meteen afgereisd naar Saint-Jean-de-Luz, dat in het uiterste zuidwesten van Frankrijk ligt. Hij betuigt zijn medeleven met de familie van het slachtoffer en de collega's en leerlingen van de school.

Ook de onderwijswereld is geschokt en betuigt zijn deelneming aan de familie van het slachtoffer. De vrouw was een zeer ervaren docent en werd zeer gewaardeerd door haar collega's en door de leerlingen, zegt de vakbond waarvan ze lid was.

In oktober 2020 ging er een schokgolf door Frankrijk toen in een voorstad van Parijs een docent maatschappijleer op straat werd onthoofd. De dader was een 18-jarige Tsjetsjeen, een moslimextremist die het op docent Samuel Paty gemunt had omdat die in de klas karikaturen van de profeet Mohammed had gebruikt in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Een collega en vriend van Paty zegt dat hij de nachtmerrie van toen herbeleeft en condoleert de familie van de lerares.