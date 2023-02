Nederlands containerschip in brand op Oostzee, bemanning geëvacueerd

Een Nederlands containerschip is vanochtend op de Oostzee in brand gevlogen. De bemanning van vijftien mensen is geëvacueerd.

Het schip, de Escape, was op weg van Litouwen naar Letland. Rederij JR Shipping uit Harlingen, laat weten dat de brand is ontstaan in de machinekamer.

Volgens de rederij is verschillende keren geprobeerd om de brand te blussen. Toen dat niet bleek te lukken, besloot de kapitein om de bemanningsleden te evacueren. Zij zijn nu veilig aan boord van een schip dat richting de baai van Riga vaart.

Het 168 meter lange schip drijft nu stuurloos in de Golf van Riga, een deel van de Oostzee tussen de kust van Letland en Estland. Twee sleepboten zijn onderweg naar het schip om het vuur te blussen.