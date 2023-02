VVD-Kamerlid neemt woorden over sociale huurwoningen terug

VVD-Kamerlid Peter de Groot maakt excuses voor zijn uitspraak over sociale huurwoningen. "Ik heb vorige week een ongelukkige uitspraak gedaan over achterstandswijken en ik had dat niet moeten doen", verontschuldigde hij zich in de Tweede Kamer.

De Groot had gezegd dat minister De Jonge (Volkshuisvesting) "de achterstandswijken van de toekomst wil uitrollen over heel Nederland". "Dat neem ik terug. En tegen de mensen die ik gekwetst heb, zeg ik: sorry."

Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van het plan van De Jonge om gemeenten te kunnen verplichten om 30 procent woningen te kunnen maken. Er kwamen veel reacties op van mensen die het te ver vonden gaan om sociale huurwoningen als achterstandswoningen neer te zetten.

'Liefdeloos'

De Jonge noemde de uitspraak "liefdeloos". Hij zei dat hij verbaasd was over deze manier van spreken van de VVD "over de grote nood die mensen zelf ervaren en de grote noodzaak voor ons allemaal om daar alles aan te doen wat nodig is."

De Groot nam maandag op Twitter al afstand van zijn uitspraak, zonder die terug te nemen: