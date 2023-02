Aké succesvol dankzij linkerbeen, sprong in diepe en vooral 'karakter'

Is het vorm? Visie? Veerkracht? Nathan Aké, de linkspoot, de verdediger, staat vanavond in de basis bij Manchester City, de eerste Champions League-wedstrijd voor zijn club na de winterstop. Natuurlijk staat Aké in de basis. Net als op het WK bewijst hij zijn waarde. "Wat een seizoen speelt hij", zei City-coach Pep Guardiola in januari tegen de BBC, nadat hij de 1-0 maakte in de FA Cup-kraker tegen Arsenal. "Hij hield een van de zwaarste tegenstanders in de Premier League in toom. Bukayo Saka is ongelooflijk op dit moment. Nathan is goed in de duels en zijn kracht bij dode spelmomenten is een bonus. Hij is een uitzonderlijke kerel. Er was een periode dat hij niet speelde en hij klaagde nooit. Dat zijn de spelers die je als trainer wil hebben. Hij verdient al het goeds in het leven." Zelf zei de 28-jarige speler daarover: "Al op jonge leeftijd heb ik meegekregen dat je altijd moet doorgaan en nooit moet opgeven. Dat je kans weer kan komen."

Die mentaliteit is voor velen die nauw met hem samenwerkten herkenbaar. "Ik kende hem al van Jong Oranje en hij maakte een heel goede indruk", vertelt Fred Grim. Als interim-bondscoach liet Grim Aké eind mei 2017 debuteren in het Nederlands elftal, in een oefenwedstrijd tegen Marokko (2-1 winst). Aké stond linksback en speelde de hele wedstrijd. "Ik was enorm tevreden over Aké. Zoals hij zich manifesteerde op het veld, zo was hij erbuiten ook. Correct. Hij kwam afspraken na en was betrouwbaar. Hij kwam uit een goed nest. Ik herinner me dat zijn ouders altijd mee waren." Sprong in het diepe Op zestienjarige leeftijd waagde Aké de sprong naar Londen. Veel jongens dromen van die stap naar de Premier League. Zo jong, zo'n sprong, dat gaat dikwijls niet goed, want als je bij een Engelse club op de bank zit, val je niet op. Het is dan ook logischer om eerst je debuut te maken in de eredivisie, je waarde flink op te pompen en je dan pas op de transfermarkt te begeven. Ook bij Aké duurde het even voordat hij z'n vorm gevonden had. Hier zie je hoe Aké opvalt tussen collega-Nederlanders die het ook probeerden in de Premier League:

De Nederlandse voetballer ging van de jeugdelftallen van ADO Den Haag en Feyenoord, naar Chelsea. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in de Premier League. Een droom, maar de verdediger moest lang op zijn kansen wachten. Na huurperiodes bij Reading, Watford en Bournemouth kreeg Aké in 2017 een contract bij Bournemouth. Dat ging met pieken, maar vooral dalen. Met als diep dal de degradatie uit de Premier League in 2020. Degradatie plek geven Na een lang seizoen was Aké dan ook toe aan vakantie. Om te proberen die degradatie een plekje te geven. Amper terug van vakantie was de Nederlander plots speler van een van de grootste clubs ter wereld. Voor een transfersom van - naar het schijnt - 44 miljoen euro. "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", zei hij daarover. Al klopte het helemaal volgens zijn eigen adagium van: altijd doorgaan, nooit opgeven. Want je kans kan weer komen. De weg naar de top gaat met vallen en opstaan, soms letterlijk. In 2016 belandde Aké als speler van Watford onbedoeld in de gracht langs het veld. De schade viel mee en met een beetje hulp van zijn tegenstander van Bournemouth stond hij in een handomdraai weer op het veld.

Aké heeft nu een vaste basisplaats bij Manchester City, maar eenvoudig was het niet: "Het eerste jaar hier was moeilijk voor mij. Door blessures kwam ik niet goed in mijn ritme. Daarna is het beter gegaan, het vertrouwen kwam eigenlijk al het vorige seizoen. Nu krijg ik veel speeltijd." De international is momenteel bezig aan een goed seizoen, als centrale verdediger of als linksachter. "Op welke positie ik speel, maakt me niet veel uit. Manager Pep Guardiola is altijd duidelijk, dus ik weet altijd wat hij van mij verwacht. Hij weet bovendien wat hij van mij kan verwachten. En dat is niet dat ik elke week een doelpunt maak." Aké speelt vanavond met Manchester City tegen RB Leipzig. Dinsdagavond was hij aanwezig op de persconferentie: