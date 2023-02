Bevrijdingsfestival Utrecht gaat voor het eerst in 30 jaar niet door

Het Bevrijdingsfestival in Utrecht op 5 mei gaat voor het eerst sinds 1993 niet door (afgezien van de coronajaren). Het bestuur vindt de financiële risico's te groot, omdat er niet genoeg financiering voorhanden is in het geval van slecht weer.

Prijsstijgingen en tekorten aan materialen hebben volgens de organisatie geleid tot een kostenstijging van 30 procent. De organisatie wil geen entree vragen of de consumptieprijzen verhogen om dat op te vangen.

Voorzitter Jarrel Beets: "Ondanks alle inspanningen is het ons als stad en provincie niet gelukt om gezamenlijk genoeg financiering bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat we met partners voor de komende jaren het festival wel mogelijk kunnen maken."

Groningen weer gratis dit jaar

Het bevrijdingsfestival in Groningen vroeg vorig jaar voor het eerst wel een entreeprijs van 5 euro. Dat leverde de organisatie veel kritiek op, schrijft RTV Noord. Ook het stadbestuur was niet blij met dat besluit.

Het festival verkocht 40.000 kaartjes, maar kreeg ook zo'n honderd dreigmails voor het invoeren van een entreeprijs. "Teksten als 'stelletje fascisten' en 'ik hoop dat je kapotgaat' kwamen in de mailbox van de organisatie terecht", zei festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk vorig jaar tegen Dagblad van het Noorden.

De provincie en de gemeente besloten dat het festival alleen nog subsidie zou krijgen als het festival weer vrij toegankelijk zou zijn. Vandaag maakte de organisatie bekend dat dat dit jaar inderdaad het geval zal zijn.

Miljoen bezoekers

Al sinds 1994 wordt in alle provincies op 5 mei een Bevrijdingsfestival gehouden. Op de festivals komen jaarlijks in totaal ongeveer een miljoen mensen af. Het thema van komende editie is Leven met oorlog. Onder meer The Opposites en Shantel treden op in Groningen.