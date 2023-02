Bevrijdingsfestival Groningen dit jaar toch weer gratis

Het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Groningen is dit jaar toch weer gratis. Vorig jaar kostte een kaartje voor het eerst 5 euro, maar dat leverde de organisatie veel kritiek op, schrijft RTV Noord.

Het festival verkocht vorig jaar ruim 40.000 kaartjes, maar kreeg ook zo'n honderd dreigmails voor het invoeren van een entreeprijs. "Teksten als 'stelletje fascisten' en 'ik hoop dat je kapotgaat' kwamen in de mailbox van de organisatie terecht", zei festivaldirecteur Ebel Jan van Dijk vorig jaar tegen Dagblad van het Noorden.

Alleen het Bevrijdingsfestival in Groningen vroeg vorig jaar entree, in alle andere 13 steden bleef het festival gratis. Volgens de organisatie speelden prijsverhogingen en hogere loonkosten een rol. Het stadbestuur was niet blij met dat besluit.

De provincie en de gemeente besloten daarom dat het festival alleen nog subsidie zou krijgen als het festival weer vrij toegankelijk zou zijn.

Miljoen bezoekers

Al sinds 1994 wordt in alle provincies op 5 mei een Bevrijdingsfestival gehouden. Op de festivals komen jaarlijks in totaal ongeveer een miljoen mensen af. Het thema van komende editie is Leven met oorlog. Onder meer The Opposites en Shantel treden op in Groningen.