Portugal completeert groep van Oranje op het wereldkampioenschap komende zomer

Portugal heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen en wordt in de groepsfase tegenstander van Oranje. Eerder was al bekend dat Nederland in de groepsfase was ingedeeld met Vietnam en regerend wereldkampioen Verenigde Staten In Nieuw-Zeeland, samen met Australië gastland van het komende WK, won Portugal in de play-offs met 2-1 van Kameroen. In het andere barrageduel verzekerde Haïti zich van de eindronde door met dezelfde cijfers van Chili te winnen.

Portugal debuteert op het wereldkampioenschap, maar was al wel op het EK actief. Vorige zomer was het land ook al tegenstander van Oranje in de groepsfase. Daniëlle van de Donk knalde een door blessures en corona geplaagd Nederland toen in de tweede groepswedstrijd naar de zege (3-2). Op het EK afgelopen zomer was Nederland nog met 3-2 te sterk voor Portugal:

De doelpunten van het duel tussen de Oranjevrouwen en Portugal op het EK voetbal in Engeland. - NOS

Op het aankomende wereldkampioenschap zal Oranje vermoedelijk ook niet in zijn sterkste opstelling voor de dag komen, want het is vrijwel uitgesloten dat topscorer aller tijden Vivianne Miedema na haar zware knieblessure dan al hersteld zal zijn. Oranje oefende deze week twee keer tegen Oostenrijk, met wisselend succes. Na een 2-1 nederlaag werd dinsdag revanche genomen met een 4-0 overwinning.

