Akkoord cao gemeenten, stakingen reinigers en vuilophaaldiensten opgeschort

Er is een cao-akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Reinigingsdiensten in meerdere steden hadden het werk neergelegd nadat het overleg over een nieuwe cao was mislukt. Die stakingen zijn nu voorlopig van de baan. Vanaf vandaag zouden vuilophalers in Den Bosch en Maastricht het werk neerleggen.

Medewerkers van gemeenten krijgen een structurele loonsverhoging van 240 euro per maand. Daarbij komt een verhoging van 2 procent. FNV-onderhandelaar Marieke Manschot: "Onderin in de laagste schaal betekent dit bijna 16 procent loonsverhoging en dan aflopend naar de hoogste schalen. Al met al een gemiddelde loonsverhoging van 9% voor alle werknemers."

Ook krijgen ambtenaren een extra verlofdag dit jaar en vanaf volgend jaar is 5 mei een vaste vrije dag.

Onmisbaar

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in en loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. CNV-onderhandelaar Juan Schot: "De mannen en vrouwen van de gemeentelijke reinigingsdiensten en handhaving hebben Nederland de afgelopen weken laten zien en horen dat zij voor Nederland onmisbaar zijn, maar ook dat zij zelf de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Met dit akkoord voorkomen we dat ze noodgedwongen hun heil zoeken in een andere sector waar de lonen al eerder gestegen zijn."

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door de leden van de vakbonden, daarna gaat het definitief in.

Er zijn ook stakingen in het streekvervoer en bij verschillende ziekenhuizen. Daar is nog geen overeenstemming over een nieuwe cao.

Ondernemers in Maastricht hebben vanochtend zelf het afval opgehaald, omdat nog niet zeker was of de reinigingsdienst vandaag zou komen: