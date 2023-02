Rechters en officieren van justitie dreigen met acties, mogelijk stakingen

De vakbond voor rechters en officieren van justitie heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming een ultimatum gesteld. Als de minister voor 10 maart in de cao-gesprekken niet ingaat op eisen van de bond, is een staking van de rechterlijke macht mogelijk.

Vakbond NVvR bereidt acties voor. Voorzitter Marc Fierstra: "Onze leden zijn bereid om actie te voeren. Daar kunnen ook werkonderbrekingen een onderdeel van zijn."

Werkdruk

Op tien bijeenkomsten in het land bleek volgens de bond dat magistraten de opstelling van de vakbond massaal steunen en bereid zijn daar consequenties aan te verbinden.

Tijden de bijeenkomsten kwamen volgens Fierstra schrijnende verhalen naar voren. Een officier van justitie haalde de werkdruk aan: "Wie invalt voor een collega die met een burn-out thuis zit, kan zelf het dossier van de volgende dag minder goed voorbereiden of moet zaken uitstellen."

De NVvR zal bij eventuele acties rekening houden met spoedeisende zaken en situaties die geen stakende rechters of officieren kunnen velen. Fierstra: "We staken met grote tegenzin, want we willen aan het werk. We hebben een fantastisch vak, maar we moeten dat en onszelf nu beschermen."

Fierstra zegt plekken te kennen waar slechts een kwart van de formatie gevuld is en het werk gewoon moet doorgaan. Mensen die recht zoeken zijn daardoor nu ook al geregeld de dupe van de te hoge werkdruk en personeelstekorten onder rechters en officieren.

