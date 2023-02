Hoe Europa veranderde na een jaar oorlog: 'We hebben een nieuw IJzeren Gordijn'

Het is deze week één jaar oorlog in Oekraïne. Voor de serie 'De Nieuwe Muur' doen Europacorrespondent Saskia Dekkers en cameraman Pieter Nijdeken voor Nieuwsuur verslag vanuit een snel veranderend Europa na 24 februari, de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel. Alle reportages in deze serie zijn hier te bekijken en hieronder lees je de ervaringen van Saskia Dekkers en Pieter Nijdeken bij het maken van al die reportages.

Het geluid van rollende koffers, in grote haast voortgeduwd. Moeders trekken hun dik ingepakte kinderen achter zich aan, tijd om stil te staan, hebben ze niet. We voelen hun angst. De oorlog zit hen op de hielen. Het is de avond van 24 februari en we zien de eerste Oekraïense vluchtelingen de grens overlopen naar Polen. Het is die avond dat we beseffen dat vanaf nu niets meer hetzelfde zal zijn.

Na die 24e februari richten we onze blik vaak letterlijk op de Russische grens, de Nieuwe Muur. Grenslijnen die ons worden aangewezen door een Noorse kapitein, Georgische journalist, een Finse grenswacht of Moldavische politieagent. Veel stelt het niet voor: een afgebladderd hek, een roestige hefboom, of een kalm stromende rivier.

We zien Rusland liggen, bijna binnen handbereik. Maar voor veel Europeanen is het hek geestelijk nu metershoog. Banden met de Russen zijn ruw doorgesneden. "We hebben een nieuw IJzeren Gordijn", zegt de verslaggever van de Noorse The Barents Observer. "Onze stad was een verbindingspunt tussen Oost en West, maar die weg loopt nu dood."

In één klap weggevaagd

Nog elke dag marcheren Noorse en Russische grenswachten naar de dichte hefboom. Vanwege de Europese sancties mag vrijwel niemand meer de grens over. Toch klinkt klokslag acht uur het roestige metaal als de slagbomen omhoog zwaaien. De noordelijkste grensovergang van Europa zal een paar uur open zijn.

Drie Russische vrachtwagens met grauwe zeildoeken mogen doorrijden, zonder lading. Verder is het stil. Hier probeerden Russen, Noren, Finnen elkaar te begrijpen. Er werd bij elkaar gewinkeld, gestudeerd en gesport. Maar dat jarenlange grensoverschrijdend vertrouwen is in één klap weggevaagd.

Een Noorse oud-burgemeester zegt: "Veertig jaar lang werkte ik samen met de Russen en ik zag de oorlog niet aankomen." Russische collega's rijden nu met een 'Z' op hun auto. "Hoe kunnen we nog aan één tafel zitten?"