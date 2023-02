Wekdienst 22/2: Opnieuw staking in streekvervoer • Ook afvalophalers staken

Eerst het weer: het is eerst grijs, maar droog. In de middag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen of motregen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 9 tot 12 graden.

Goedemorgen! Vandaag gaan medewerkers in het streekvervoer opnieuw staken. En in het zuiden van het land leggen de afvalinzamelaars het werk neer.

Wat heb je gemist?

Een speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft aangeraden om verschillende mensen uit de omgeving van voormalig president Donald Trump aan te klagen. Die jury deed onderzoek naar mogelijke manipulatie van stemmen bij de presidentsverkiezingen van 2020.

De lijst met namen en aanklachten is volgens juryvoorzitter Emily Kohrs lang. Ze reageerde cryptisch op de vraag of Trump zelf ook op de lijst met namen staat: "Je zal niet geschokt zijn. Dit is geen hogere wiskunde. Het zal niemand verrassen."

Het onderzoek gaat in op de vraag of Trump en zijn vertrouwelingen rondom de vorige presidentsverkiezingen hebben geprobeerd om het tellen van stemmen in de staat te beïnvloeden.

Ander nieuws uit de nacht:

Huizenprijzen afgelopen maand weer iets gestegen na maandenlange daling: de prijzen gingen in januari met 1,5 procent omhoog vergeleken met december, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Familie vermoorde burgerrechtenleider Malcolm X gaat politie New York aanklagen: de dochter van de activist zei in een toespraak dat de familieleden ook de CIA en FBI gaan aanklagen.

VS akkoord met uitlevering van Peruaanse oud-president Toledo: Peru vraagt sinds 2018 om de uitlevering van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie.

En dan nog even dit:

Nederlanders met familie in Suriname zijn bezorgd over de slechte economische situatie in het land. Daarom zamelen vrijwilligers spullen in. Containers vol bedden, stoelen en verbandmateriaal gaan naar ziekenhuizen en scholen in Suriname: