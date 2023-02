Verkoop motoren op hoogste niveau in 15 jaar: 'Nieuwe hobby tijdens corona'

De populariteit zorgt voor een grote vraag: "Het is nog steeds een uitdaging om aan alle modellen te komen. Vorig jaar waren er wel wachttijden van vijf maanden, maar die levertijden hebben we nu toch terug kunnen brengen tot ongeveer zes weken", aldus De Regt.

Bij motorzaak Motoport Goes herkennen ze dat. "Wij zien heel veel nieuwe klanten: jongeren en ook vrouwen", zegt Simon de Regt van Motoport. "Vooral tijdens corona zag je dat veel mensen een nieuwe hobby zochten. Ze konden niet op vakantie, ze konden niet uit eten en velen hebben toen de motor ontdekt", zegt De Regt in het NOS Radio 1 Journaal.

Sinds de coronapandemie groeit het aantal motorrijders in ons land flink. Vorig jaar werden er ruim 15.000 motoren verkocht en dat is volgens branchevereniging Bovag het hoogste aantal sinds 2008. Eind januari reden er bijna 795.000 motoren in Nederland en voor het eerst zijn er meer dan 1,5 miljoen bezitters van een motorrijbewijs.

Niet iedereen is blij met het groeiende aantal motorrijders. In Zuid-Limburg en in Midden-Nederland hekelen veel inwoners het grote aantal motoren tijdens zonnige weekenden. "Dan rijden er honderden motoren door ons dorp Amerongen, met veel herrie en stank", zegt Joris Versteeg van de Werkgroep Motoroverlast Amerongen.

Niet overal in Nederland is de interesse voor motorrijden even groot. Van de Nederlandse bevolking is 8.6 procent in het bezit van een motorrijbewijs. Drenthe heeft het hoogste percentage motorrijbewijzen: 11,6. Daarna volgt Zeeland met 10,5 procent. In Zuid-Holland (6,9 procent) en Utrecht (7,7 procent) is het percentage mensen met een motorrijbewijs het laagst.

De brancheorganisatie noemt het gebrek aan ruimte voor stalling als een mogelijke verklaring voor het lage percentage motorrijders in de Randstad. "Maar ook in stedelijke gebieden kan de motor een uitkomst zijn, omdat het voertuig minder ruimte in beslag neemt dan een auto."

Elektrische motoren

De Regt ziet ook een stijgende vraag naar elektrische motoren. "Al is de actieradius nog wel een puntje. Die ligt bij veel motoren op pakweg 150 kilometer en dat is voor veel liefhebbers toch wel een struikelblok. Dan kun je op een mooie zaterdag niet echt ver weg."