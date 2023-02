VS akkoord met uitlevering van Peruaanse oud-president Toledo

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is akkoord met de uitlevering van de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo. Dat schrijft het kantoor van de procureur-generaal van Peru op Twitter. Peru vraagt sinds 2018 om de uitlevering van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie.

De nu 76-jarige Toledo werd in juli 2019 op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. In 2021 gaf een federale rechtbank in Californië toestemming voor de uitlevering van Toledo aan Peru.

Zijn thuisland wil hem vervolgen voor mogelijke betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Maar de uiteindelijke beslissing over de uitlevering lag bij de Amerikaanse regering - die zou nu dus hebben toegestemd. De Verenigde Staten hebben dit nog niet bevestigd.

Steekpenningen

De Peruaanse procureur-generaal zegt tegen persbureau Reuters dat er nog geen overeenstemming is over de datum voor de uitlevering - daarover wordt met de VS en de internationale politieorganisatie Interpol onderhandeld. Justitie in Peru heeft een celstraf van ruim twintig jaar tegen hem geëist.

Toledo zou zo'n 20 miljoen dollar hebben aangenomen van het aannemersbedrijf, dat in ruil toestemming kreeg voor de aanleg van een weg van Brazilië naar de Peruaanse kust. Toledo, die van 2001 tot 2006 president was, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.