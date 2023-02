Familie vermoorde burgerrechtenleider Malcolm X gaat politie New York aanklagen

De advocaat die de nabestaanden van de activist bijstond wees naar de FBI en de politie. Zij hielden in de jaren 60 belangrijk bewijs achter waaruit bleek dat twee veroordeelden onschuldig waren, zo kwam al eerder aan het licht. De twee werden in maart 1966 tot levenslang veroordeeld voor de moord.

Volgens nabestaanden van Malcolm X - hij gebruikte de X in plaats van de achternaam 'Little' - waren verschillende Amerikaanse instanties destijds op de hoogte van het plan om de activist om te brengen en grepen zij niet in. "Onze familie vecht al jarenlang om de waarheid over zijn moord aan het licht te krijgen", sprak de 60-jarige Ilyasah Shabazz op de plaats waar haar vader werd neergeschoten.

Malcolm X was in de jaren 60 samen met Martin Luther King een van Amerika's belangrijkste burgerrechtenactivisten. In 1965 werd hij doodgeschoten, vlak voordat hij een toespraak zou geven in het stadsdeel Manhattan. Zijn dood werd jarenlang door vele vragen omgeven. Voor de moord werden drie mannen veroordeeld, maar in 2021 werden twee van hen alsnog vrijgesproken.

Nabestaanden van de in 1965 vermoorde Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X zijn van plan de politie in de stad New York aan te klagen. Dat zei de dochter van activist in een toespraak, precies 58 jaar na zijn dood. Ook de CIA en FBI worden door de familieleden aangeklaagd, maakte zij bekend.

Malcolm X werd op 21 februari 1965 op 39-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een toespraak in de zwarte wijk Harlem in New York. Hij was samen met Martin Luther King een van de belangrijkste zwarte leiders in de jaren 60, die beiden op hun eigen manier streden voor de de rechten van de zwarte bevolking. Hij gebruikte een X als achternaam omdat hij zijn oorspronkelijke naam Little beschouwde als slavennaam.

X was radicaler dan Martin Luther King; geweld was voor hem niet uitgesloten. "Iedereen wil zijn doelen vreedzaam bereiken. Maar ik ben ook een realist. De enige mensen in dit land die gevraagd worden geweldloos te zijn, zijn zwarte mensen", zei hij erover.

Later werd X gematigder, tot woede van zijn vroegere medeleden van de radicale Nation of Islam. De drie veroordeelden waren allen lid van de zwarte moslimorganisatie.