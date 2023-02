Huizenprijzen afgelopen maand weer iets gestegen na maandenlange daling

De huizenprijzen zijn afgelopen maand weer licht gestegen nadat koopwoningen maandenlang telkens goedkoper werden. De prijzen gingen in januari met 1,5 procent omhoog vergeleken met december, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In december 2022 zakten de prijzen nog met ruim 2 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar tijd was.

Tot halverwege 2022 stegen de prijzen van al gebouwde koopwoningen jarenlang gestaag. De stijging werd in de hand gewerkt door het woningtekort en een lage hypotheekrente. Maar in augustus vorig jaar zette een daling in, doordat de rentes begonnen op te lopen.

Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar waren bestaande koopwoningen in januari nog altijd 1,1 procent duurder. Maar dat was wel de kleinste prijsstijging op jaarbasis in bijna negen jaar. Ten opzichte van de zomer van 2013, toen de markt zich op een dieptepunt bevond, werd er gemiddeld 93 procent meer voor een huis betaald.

Lange termijn

Wat de stijging van afgelopen maand op de lange termijn voor de woningmarkt betekent, is nog niet te zeggen. In oktober spraken woningmarkteconomen van ABN Amro nog van een kentering op de huizenmarkt. Zij gingen over 2023 uit van een daling van 2,5 procent.

In de tweede helft van 2022 daalden de huizenprijzen voor het eerst sinds 2013 flink. Toch is de gemiddelde Nederlandse woning met een prijs van 447.000 euro nog ver buiten bereik van de gemiddelde starter, bleek uit vorige week vrijgegeven cijfers van taxatiebedrijf Calcasa.