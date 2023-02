Speciale jury VS: klaag Trump-vertrouwelingen aan voor manipuleren stembusgang

Een speciale jury in de Amerikaanse staat Georgia heeft aangeraden verschillende mensen uit de omgeving van voormalig president Donald Trump aan te klagen. Zij deden onderzoek naar mogelijke manipulatie van stemmen bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Juryvoorzitter Emily Kohrs wilde tegenover The New York Times geen specifieke namen en aanklachten noemen, maar zei wel dat "het geen korte lijst is." Ze reageerde cryptisch op de vraag of Trump zelf ook op de lijst met namen staat: "Je zal niet geschokt zijn. Dit is geen rocket science. Het zal niemand verrassen."

Het onderzoek gaat in op de vraag of Trump en zijn vertrouwelingen rondom de vorige presidentsverkiezingen hebben geprobeerd om het tellen van stemmen in de staat te beïnvloeden. Bij die verkiezingen was het erg spannend wie de staat Georgia zou winnen. De stemmen werden twee keer opnieuw geteld, steeds met Biden als winnaar.

'11.780 stemmen vinden'

Op 2 januari, vier dagen voor de bestorming van het Capitool, voerde Trump een inmiddels berucht telefoongesprek met Brad Raffensperger, de hoogste overheidsfunctionaris die belast was met het controleren van de stemmen in de staat. In dat gesprek, dat ruim een uur duurde, drong Trump aan op een hertelling: "Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden." Dat is precies één stem meer dan het aantal stemmen waarmee Biden de staat uiteindelijk won.

De onderzoeksjury richtte zich niet uitsluitend op Trump, maar ook op mensen om hem heen en anderen binnen de Republikeinse Partij. Een aantal van hen zou zich ook actief met de stembusgang in Georgia hebben bemoeid. Onder de meer dan zeventig getuigen die in het onderzoek werden gehoord, waren onder meer vooraanstaand senator Lindsey Graham en Trumps advocaat Rudy Giuliani.

Alleen advies

Eerder meldde de jury al het sterke vermoeden te hebben dat meerdere getuigen meineed hadden gepleegd en daarom ook zouden moeten worden vervolgd. Wie dat zijn, en of zij nu ook op deze nieuwe lijst met aanbevelingen staan, is niet duidelijk.

Speciale jury's in Georgia geven alleen advies, en hebben niet de macht om zelf aanklachten in te dienen. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij de lokale openbaar aanklager van Fulton County, het district waar het onderzoek loopt.