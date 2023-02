Chinese uithaal naar VS 'veelzeggend op moment van hoogspanning'

Op de dag dat de Russische president Vladimir Poetin het Westen de schuld geeft van de oorlog in Oekraïne en een kernverdrag met de Verenigde Staten opschort, komt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken met een keiharde aanval op de Verenigde Staten.

In een door het ministerie opgesteld document worden de VS in onverbloemd taalgebruik onbetrouwbaar en roekeloos genoemd. Er is onder meer kritiek op het misbruiken van de militaire machtspositie door de Verenigde Staten en het destabiliseren van de financiële orde. "Dat dit nu wordt gepubliceerd op een moment van hoogspanning is echt wel veelzeggend", zegt politicoloog en China-expert Jonathan Holslag van de Vrije Universiteit in Brussel.

'Lijst verwijten'

"Dit document is ongekend. De Chinezen verwijten de VS hiermee officieel hegemonie, bemoeienis en militair machtsmisbruik." Met die hoogspanning doelt Holslag op de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei eerder deze week dat er aanwijzingen zijn dat China wapens zou leveren aan Rusland en daarmee dus duidelijk partij zou kiezen.

Wat Holslag vooral opvalt aan de Chinese aanval, is dat er niet één punt is dat eruit springt. "Het is juist een hele lijst van verwijten. Ze verwijten de VS absolute roekeloosheid." Hij spreekt van een "diplomatieke aanval met voeten vooruit" op een manier die hij al lange tijd niet meer gezien heeft.

Koude Oorlog

China publiceerde ook een document over veiligheid en zet zichzelf, net als de Russische president Poetin eerder vandaag in zijn State of the Union, neer als aantrekkelijke partner en alternatief voor de VS. Volgens Holslag willen de Chinezen laten zien dat ze een veel betrouwenswaardiger partner zijn dan de VS.

Een boodschap die de Russische leider ook liet klinken. "Poetin probeerde in zijn speech te zeggen dat Rusland een goede partner is, een redelijk en goedwillend land. Hij haalde aan dat Rusland meteen te hulp schoot bij de aardbevingen in Rusland en Syrië", zegt Niels Drost, Rusland-kenner van Instituut Clingendael.

Holslag denk dat China echt op zoek is naar een nieuwe wereldorde. Voor de Europese landen wordt het lastig om nu een koers te bepalen, denkt Holslag. "Als dit betekent dat Chinezen ervan uitgaan dat de Koude Oorlog is begonnen, dan is dat zeer zeer zorgelijk. Dan zal het lastig zijn voor Europa om bijvoorbeeld handel te drijven en gesprekken te voeren."

Rusland en China

Volgens de Wall Street Journal gaat de Chinese president Xi Jinping binnenkort een bezoek brengen aan Moskou. Het zou erop kunnen wijzen dat beide landen de banden verder gaan aanhalen. Rusland en China hebben elkaar keihard nodig, meent Holslag. "Ondanks af en toe wrevel, ziet Peking Rusland als onmisbare partner."

Het leveren van wapens aan Rusland zal een stap te ver zijn, denkt Holslag. "Dat betekent dat ze het kleine beetje krediet dat ze nog hebben in Europa verspelen en dan zal Europa de kant van de VS kiezen. "