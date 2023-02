Werk- en huurcontract straks gescheiden voor arbeidsmigranten

De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten gaan werkcontracten scheiden van huurcontracten. Dat bevestigt branchevereniging ABU na berichtgeving van NRC.

De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Door werk- en huurcontracten los te koppelen, kunnen medewerkers hun woning behouden als ze om wat voor reden dan ook hun baan verliezen.

Vanaf 1 april geldt het nieuwe beleid voor alle leden van ABU. Die heeft 520 leden en vertegenwoordigt daarmee zo'n 65 procent van uitzendmarkt. De aanpassing geldt dus niet voor alle uitzendondernemingen.

Misstanden

Er zijn al jaren forse misstanden rond arbeidsmigranten. De maatregel is een tegemoetkoming aan de wens van de commissie-Roemer. Bij sommige uitzendbureaus zijn arbeidsmigranten voor werk, huisvesting en zorgverzekering afhankelijk van hun opdrachtgever, concludeerde de commissie drie jaar geleden.

"Het gaat heel vaak goed, maar net als Roemer constateren we dat het soms niet goed gaat wat betreft de huisvesting, betalingen en bejegening van arbeidsmigranten", zegt ABU-directeur Jurriën Koops tegen de krant. In de cao die sinds 1 jan 2022 geldt, staat dat mensen nog vier weken in hun woonruimte mogen blijven nadat het contract is beëindigd.

De laatste jaren is het aantal arbeidsmigranten in Nederland fors gestegen. Het zijn inmiddels minstens 750.000 mensen. Ook de hoeveelheid uitzendbureaus is de afgelopen decennia hard toegenomen. In 1998 waren het er zo'n 4000. Nu zijn het er zeker 14.000.