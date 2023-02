Schutter Zwijndrecht nog spoorloos, politie vermoedt 'netwerk aan helpers'

De politie heeft in Opsporing Verzocht om informatie gevraagd over Minh Nghia Vuong, de man die vorige maand in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot bij een winkelcentrum. De recherche vermoedt dat hij zich ophoudt in de omgeving van Rotterdam en "een soort netwerk van helpers" om zich heen heeft verzameld.

Bij het incident in Zwijndrecht kwam een 66-jarige vrouw om het leven. Haar dochter, de 38-jarige ex-partner van Minh Nghia Vuong, raakte zwaargewond. Haar familie meldt vandaag in een verklaring dat ze inmiddels buiten levensgevaar is.

"We zijn nog steeds met een groot team op zoek naar hem, we kijken naar zijn sporen en zijn contacten", zei een woordvoerder in de uitzending. "We gaan ervan uit dat hij hulp heeft gehad en daardoor zo snel weg kon komen uit Zwijndrecht. Maar ook dat hij nu nog steeds hulp krijgt, en zo uit handen van de politie weet te blijven."

Eind januari doorzocht de politie in deze zaak een woning in Rotterdam, maar dat leverde niets op. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar Minh Nghia Vuong.