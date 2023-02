Voorarrest omstreden influencer Andrew Tate opnieuw 30 dagen verlengd

Het voorarrest van de omstreden Britse influencer en oud-kickbokser Andrew Tate in Roemenië is opnieuw verlengd. Tate en zijn broer Tristan blijven tot zeker eind maart vastzitten. Het is de derde keer dat hun voorarrest is verlengd.

De twee werden in december opgepakt niet ver van de hoofdstad Boekarest op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie. Ze ontkennen alle beschuldigingen.

Het OM had om de verlenging gevraagd. Rechters hebben eerder gezegd dat de twee mannen "het vermogen hebben om permanente psychologische controle over de slachtoffers uit te oefenen". Een van hun advocaten zei een paar dagen geleden dat ze verlenging van hun hechtenis zouden aanvechten.

Twee Roemeense vrouwen die samen met hen werden gearresteerd, zijn vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. De vier zouden een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselde en seksueel uitbuitte.

Laster

Enkele dagen geleden werd bekend dat Tate heeft gedreigd een vrouw aan te klagen die hem heeft beschuldigd van verkrachting en mensenhandel. In een brief die in december door zijn advocaat is verstuurd, eist Tate 300 miljoen dollar van de vrouw en haar ouders als ze haar aanklacht niet intrekt. Ze beschuldigen haar van laster.

Volgens een vertegenwoordiger van het Nationaal Centrum Seksuele Uitbuiting is de brief bedoeld om de vrouw het zwijgen op te leggen. Zij is een belangrijke getuige in het onderzoek. "Het is duidelijk een intimidatiepoging", zegt Benjamin Bull van het centrum tegen de BBC. "Ze willen dat deze jonge vrouwen in een hol kruipen en zich schuilhouden en niet verklaren wat ze hebben gezien en meegemaakt."

Liever zwijgen

Vrouwen die slachtoffer zijn geworden van Tate en zijn groep zijn niet alleen bang voor hem, maar ook voor zijn volgers. "Het gaat niet alleen om de mensen om hem heen. Er zijn in principe miljoenen mannen die deze mensen verafgoden en hun imago willen verdedigen", zegt een vrouw die via privéberichten op Instagram met Tate in contact kwam toen ze 16 was.

Ze kreeg berichten van mensen die zeiden dat ze loog of haar een slet noemden. "Ik begrijp wel dat veel vrouwen liever hun mond houden."

De broers Tate hebben in de gevangenis geen toegang tot hun socialemedia-accounts, maar ze hebben een zeer omvangrijk en actief netwerk van aanhangers en volgers.