Denemarken klaagt oud-minister aan voor lekken staatsgeheimen

Denemarken heeft oud-minister van Defensie Claus Hjort Frederiksen aangeklaagd voor het lekken van staatsgeheimen. Frederiksen heeft dat zelf bekendgemaakt. Hij weerspreekt de aantijgingen met klem. "Ik betwist dat ik de grenzen van mijn uitgebreide vrijheid van meningsuiting als politicus heb overschreden en ik heb geen vermeende staatsgeheimen onthuld. Punt.", schrijft hij op Facebook. "De verdachte is aangeklaagd op basis van een zelden gebruikt strafwetartikel en kan tot 12 jaar cel krijgen", zegt de aanklager, zonder Frederiksen bij naam te noemen. In de aanklacht staat dat hij "in meerdere gevallen staatsgeheimen heeft onthuld of gelekt". De liberaal Frederiksen was van 2016 tot en met 2019 minister van Defensie. Vorig jaar werd al een voorlopige aanklacht ingediend. Volgens hem is de aanklacht het gevolg van interviews die hij na zijn ministerschap heeft gegeven aan Deense media. Daarin wees hij op het nut van samenwerking van de Deense en Amerikaanse inlichtingendiensten. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij daarin te loslippig is geweest. Bij Denemarken komen onderzeese kabels bij elkaar, waardoor het land een strategisch internetknooppunt is. De NSA gebruikte Deense internetkabels voor het afluisteren van toppolitici van landen als Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen, onder wie bondskanselier Angela Merkel. Onder meer e-mails, sms-berichten en telefoongesprekken zijn afgetapt. Dat kwam eind 2020 aan het licht door onthullingen van een klokkenluider.

Frederiksen in een tv-interview in december 2021: "Nu moet ik natuurlijk wel voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar dan moet ik maar het risico lopen op gevangenisstraf. We moeten niet vergeten dat samenwerking met de NSA van cruciaal belang is voor Denemarken. Je hebt de Five Eyes, een nauwe samenwerking van de inlichtingendiensten van de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland. Denemarken heeft zich opgewerkt naar hetzelfde niveau. We worden door de Five Eyes als betrouwbare partner beschouwd."

De ontslagen baas van de Deense buitenlandse veiligheidsdienst werd in september op dezelfde gronden aangeklaagd. Ook hij ontkende dat hij iets verkeerd had gedaan. "Het was sinds 2013 algemeen bekend dat de samenwerking bestond", zegt Frederiksen in de krant B.T. "Dus wie heeft dit onthuld? De Amerikanen zelf, want het waren documenten van de NSA die Snowden publiceerde." Daarmee verwijst hij naar Wikileaks, de zaak waarin de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in 2014 het afluisterprogramma van de NSA naar buiten bracht. Frederiksen (75) trok zich vorig jaar terug uit de politiek. Daarmee verloor hij zijn diplomatieke onschendbaarheid en kan hij nu worden vervolgd. "Ik had me mijn pensioen anders voorgesteld", zegt hij op Facebook.