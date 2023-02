Wat betekent het dat Poetin kernwapenverdrag opschort? 'Had erger kunnen zijn'

Een historisch nucleair verdrag tussen de twee grootste kernwapenmachten, de VS en Rusland, staat op losse schroeven. President Poetin schort de Russische medewerking aan de zogeheten New Start-overeenkomst op, zei hij in zijn grote toespraak. Met dit besluit voert de Russische president de druk op Washington, Kyiv en Brussel op. Het is slecht nieuws, daarover zijn NAVO-landen en experts het eens. Het is weer een trede hoger op de escalatieladder, en daarmee is er een grotere kans op een menselijke fout met mogelijk catastrofale gevolgen. Maar er is vooral ook onduidelijkheid over wat er nu eigenlijk gaat veranderen. Want een paar uur na Poetins speech maakte het Kremlin bekend dat Rusland nog wel informatie blijft uitwisselen met de VS over het testen van ballistische raketten. Ook beweert Moskou dat het zich zal blijven houden aan de limieten op het aantal kernwapens. Lichtpuntje Amerikaanse inspecteurs zijn al bijna drie jaar niet meer welkom om Russische kernwapens te controleren. Ook zien kenners een lichtpuntje in het feit dat Poetin het verdrag voorlopig alleen opschort. Daarmee blijft de deur op een kier staan om terug te keren.

Wat staat er in het New Start-verdrag? De afspraken werden gemaakt in 2010 door president Obama en de Russische president Medvedev. Poetin was toen premier. Beide landen spraken af niet meer dan 700 intercontinentale ballistische raketten en 1550 kernkoppen te bezitten, net als 800 draagraketten en bommenwerpers uitgerust voor nucleaire bewapening.

Volgens officiële cijfers is de 23 jaar oude overeenkomst door beide kernmogendheden nageleefd. Zowel Washington als Moskou had in 2018 zijn kernwapenarsenaal verkleind tot onder de afgesproken aantallen, meldt The Washington Post. Dat neemt niet weg dat de twee wereldmachten samen naar schatting nog steeds zo'n 90 procent van alle atoombommen bezitten. Onder het verdrag hebben de VS en Rusland elk recht op 18 inspecties per jaar bij de ander, schrijft Reuters. Maar sinds het uitbreken van de coronapandemie in 2020 zijn er geen inspecties meer geweest. Bilaterale gesprekken om de controles te hervatten werden steeds uitgesteld. In augustus vorig jaar schortte het Kremlin de samenwerking op vanwege de oorlog in Oekraïne. En nu gaat Poetin een stap verder door het verdrag voorlopig stop te zetten. 'Mist geeft Poetin ruimte' "Dit zal ertoe leiden dat er veel minder inzicht komt in wat Rusland doet. Die 'mist' geeft Poetin meer ruimte om te manoeuvreren", zegt Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie.