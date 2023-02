Geen duidelijkheid over motief gijzelnemer Leidseplein Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft niet kunnen achterhalen wat het exacte motief was van de man uit Amsterdam die vorig jaar februari een gijzeling pleegde in de Apple Store in Amsterdam. Dat laat het OM weten, bijna een jaar na de gebeurtenis. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

De gewapende man hield op 22 februari vorig jaar urenlang een man uit Bulgarije gegijzeld in de winkel aan het Leidseplein. Hij eiste onder meer cryptomunten. Tientallen mensen zaten de hele avond vast in de winkel. Tegen het einde van de avond rende de gegijzelde onverwacht weg en kwam de gijzelnemer achter hem aan.

De politie reed de gijzelnemer met een auto aan, waarna hij kon worden opgepakt. De man droeg explosief materiaal op zijn lichaam, maar dat stond niet op scherp. Ook had hij twee wapens bij zich. De man overleed later aan zijn verwondingen.

Onduidelijkheid over herkomst wapen

Het OM laat weten dat het onderzoek niet duidelijk heeft gemaakt hoe de man aan de explosieven en de wapens is gekomen. Ook gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat hij alleen heeft gehandeld.

"Er is uit het onderzoek geen enkele aanwijzing gekomen dat de man samen met anderen zou hebben gehandeld", zo meldt een woordvoerder.