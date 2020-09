Agenten neergeschoten bij onrust na besluit in zaak Breonna Taylor

Demonstranten in Louisville uitten hun woede over het besluit van de onderzoeksjury - EPA

In de zaak van de doodgeschoten Amerikaanse Breonna Taylor (26) is één agent aangeklaagd. Twee anderen worden niet vervolgd. De politie schoot de zwarte vrouw zes maanden geleden dood in haar huis in Louisville, in de staat Kentucky. Na het besluit van de onderzoeksjury braken in Louisville protesten uit. Rond de protesten zijn twee agenten neergeschoten. Ze zijn niet in levensgevaar, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt. Het motief is niet duidelijk. Bekijk hier beelden van de demonstraties en rellen:

Demonstranten woedend over besluit agenten niet te vervolgen voor dood Breonna Taylor - NOS

In maart drong de politie zonder waarschuwing Taylors huis binnen in een onderzoek naar drugs. De vrouw, die in bed lag met haar vriend, werd door zes kogels geraakt. Dat aantal is vanavond bekendgemaakt. Een daarvan werd haar fataal. De politie opende het vuur na een schot van haar partner, die dacht dat er werd ingebroken. Er werden geen drugs gevonden in het appartement. Doden Taylor niet vervolgd De onderzoeksjury besloot dat de in juni ontslagen witte agent Brett Hankison moet worden vervolgd voor drie aanklachten vanwege het moedwillige bedreiging, maar niet voor Taylors dood. Hankison wordt aangeklaagd omdat hij door schuifdeuren en ramen schoot, waar jaloezieën voor hingen. Daardoor vuurde hij zonder vrij zicht en dat is tegen de regels. Voor alle drie de aanklachten kan hij tot vijf jaar cel krijgen. De procureur-generaal zei op een persconferentie dat uit het onderzoek is gebleken dat twee andere agenten, onder wie degene die het dodelijke schot loste, wel gerechtigd waren om geweld te gebruiken. Hij voegde eraan toe dat er moet worden geoordeeld over feiten en bewijs en niet of de dood van Taylor een tragische gebeurtenis is. Dat staat voor hem buiten kijf. De FBI onderzoekt nog of er federale wetten zijn overtreden. Na de massale protesten over de dood van George Floyd kwam er ook meer aandacht voor deze zaak. Demonstranten eisten gerechtigheid voor haar dood en die van andere zwarte Amerikanen die de afgelopen tijd door politiegeweld om het leven zijn gekomen. De familie van Taylor heeft een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro gekregen.