Griner tekent jaar na arrestatie in Moskou nieuw contract bij Phoenix Mercury

De Amerikaanse Brittney Griner mag zich weer officieel basketbalster noemen. De 32-jarige Griner, die een jaar geleden in Rusland werd opgepakt en veroordeeld voor het in bezit hebben van cannabisolie, heeft een nieuw contract getekend bij WNBA-team Phoenix Mercury.

"Een belangrijke dag voor ons allemaal. We hebben Brittney elke dag dat ze weg was gemist'', aldus voorzitter Jim Pitman. "We zijn blij voor haar dat ze weer kan basketballen, de sport waar ze zoveel van houdt."

Cannabis-olie

Griner werd op 17 februari 2022 op het vliegveld van Moskou aangehouden en vastgezet. In een verklaring liet ze toen weten dat ze de cannabis-olie in de Verenigde Staten had gekregen om pijn te bestrijden, maar dat ze deze in alle haast per ongeluk in haar tas gedaan had.

Ze was naar Moskou gevlogen omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg.