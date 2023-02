Amsterdam wil met stadsdeel meedoen aan wietexperiment

Amsterdam wil met een stadsdeel meedoen aan het landelijke wietexperiment. De stad gaat onderzoeken welk stadsdeel geschikt is voor de proef, heeft burgemeester Femke Halsema aan het kabinet laten weten.

Het kabinet wil met de wietproef onderzoeken of de verkoop van hennep en hasj in Nederland kan worden gelegaliseerd en wat hiervan de effecten zijn op de criminaliteit en de volksgezondheid.

In 2019 stemde de Tweede Kamer voor de proef met legale wietteelt. In tien gemeenten zou worden onderzocht of het mogelijk is om coffeeshops te voorzien van gecontroleerde wiet. Amsterdam had belangstelling getoond om mee te doen, maar de stad bleek met 166 coffeeshops te groot voor het experiment, meldt NH Nieuws/AT5.

Halsema schreef zelfs een brief aan toenmalig minister Grapperhaus waarin ze pleitte voor een aanpassing van de voorwaarden zodat ten minste één van de grote steden mee zou kunnen doen. Volgens de gemeenteraad was het experiment "gedoemd om te mislukken" als Amsterdam niet mee zou kunnen doen.

'Meerdere stadsdelen geschikt'

Het kabinet heeft onlangs besloten om de proef uit te breiden met een elfde gemeente. Daarvoor moet er een wijziging worden gemaakt in de wet Experiment gesloten coffeeshopketen, die op dit moment bij de Tweede Kamer ligt.

Volgens de gemeente zijn verschillende stadsdelen vanwege hun schaal en inwonertal geschikt voor de proef. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, justitie en de burgemeester, heeft in januari met het experiment ingestemd.

De stad is in gesprek met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid over de deelname. De gemeente hoopt binnenkort ook in gesprek te gaan met de stadsdelen en de coffeeshopbranche. Het doel is om in mei een stadsdeel aan te wijzen voor de proef.

De begindatum van het wietexperiment is al verschillende keren naar achteren geschoven. Afgelopen december werd duidelijk dat de proef opnieuw wordt uitgesteld. Waarschijnlijk zal pas in 2024 in de elf gemeenten legaal geproduceerde wiet worden verkocht.