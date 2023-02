Biden in Warschau: 'Deze oorlog is Poetins keuze, elke dag weer'

De Amerikaanse president Biden heeft in zijn toespraak in Warschau uitgehaald naar de Russische president Poetin. Ook onderstreepte Biden zijn steun aan Oekraïne.

"Deze oorlog is geen noodzaak, het is een keuze. Poetin koos ervoor. Het is zijn keuze, elke dag weer", zei hij bij het Koninklijk Kasteel in de Poolse hoofdstad. "Als Poetin stopt met de oorlog, dan is de oorlog ten einde. Als Oekraïne stopt met zichzelf te verdedigen, dan is dat het einde van Oekraïne."

In zijn toespraak sprak Biden zijn trots uit over de "heldhaftige Oekraïners" die hun land verdedigen. "Een jaar geleden maakte de wereld zich op voor de val van Kyiv. Maar ik kan melden: Kyiv is sterk, het is trots en het belangrijkste: Kyiv is vrij", zei Biden, die gisteren een onverwacht bezoek bracht aan de Oekraïense hoofdstad.

"Toen Poetin de opdracht gaf om de tanks Oekraïne binnen te laten rollen, dacht hij over de Oekraïners heen te walsen. Hij had het mis", zei hij tegen de honderden mensen in Warschau. Hij benadrukte dat het Westen niet van plan is Rusland aan te vallen.

De toespraak van Biden stond in het teken van één jaar oorlog: